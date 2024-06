Un hombre denuncia la agresión de una persona que se hacía pasar por sordomudo: "Vino a escupirme"

Es más, nos contaba que no solo intentan que les den algo: "Se acercan y si están despistados, meter mano a la cartera o lo que puedan enganchar".

Esa noche, querían que les dieran dinero, él les pidió que se fueran, pero insistieron y su mujer les advirtió que si insistían iban a llamar a la policía: "Fue una pequeña discusión acalorada que no llegó a más".

Se sentaron, parecía que todo había acabado pero la chica intentó colarse entre la mesa de atrás y su espalda, con lo que pensó que quería quitarle algo: "Como comprenderán, yo a una persona de esta índole no quiero que me roce por detrás, me levanté y con un tono más elevado le dije que se fuera, cogí su falsa carpeta y se la tiré fuera del restaurante, que está abierto".