Ana Rosa bromea con Kike Quintana sobre su futuro en 'TardeAR': "En septiembre aquí voy a estar sentadita"

A pesar de los múltiples bulos de las redes sociales, Ana Rosa ha desmentido que se vaya a ir de 'TardeAR'

La presentadora le ha comentado a su sobrino que volverá en septiembre tras sus vacaciones

Kike Quintana intenta redecorar los pasillos de Mediaset y Ana Rosa le echa una pequeña bronca: “No digas guarradas”

Al final del programa, Kike Quintana ha aparecido de nuevo con su divertida sección. Cada vez que el sobrino de Ana Rosa entra al plató de 'TardeAR' es para revolucionar a los colaboradores del magazine, pero sobre todo a la presentadora. Su tía Ana Rosa siempre le recibe con una sonrisa, ya que sabe que sus ocurrencias le van a hacer pasar un buen rato.

Kike Quintana se ha sentado con ella en las escaleras del plató entre el público y lo primero que le ha preguntado a su tía es si finalmente va a dejar 'TardeAR' para irse de nuevo a las mañanas: "Ana Rosa, ¿qué pasa? Que todo el mundo dice que te vas". La presentadora ha hecho como que no sabía nada: "¿Qué me voy? ¿A dónde me voy a ir?"

El sobrino de Ana Rosa le ha insistido y le ha explicado que esa noticia la están comentando por las redes sociales y en los medios de comunicación: "No lo sé, pues eso digo yo. Ahora que estamos aquí en familia tranquilamente a solas yo le voy a preguntar a la tita a ver si se va o no se va".

Ana Rosa ha puntualizado que se va a ir, va a descansar y va a volver: "Me iré de vacaciones". Kike Quintana ha insistido y le ha vuelto a preguntar: "Pero no te vas del todo, ¿no?" La presentadora de 'TardeAR' ha sido firme en su respuesta: "No me voy ni del todo ni del nada. Me voy de vacaciones y vuelvo de vacaciones".

Kike Quintana ha mirado a la directora de 'TardeAR' y ha bromeado con la supuesta salida de Ana Rosa de las tardes de Telecinco: "No nos la quitamos ni con agua caliente". El público que estaba presente se ha empezado a reír ante las disparatadas bromas de Kike. Ana Rosa ha zanjado el tema diciendo que volverá tras las vacaciones: "En septiembre aquí voy a estar sentadita".