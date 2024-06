La condena de un hombre al tener que vivir con su exsuegra: "Lo único que quiero hacer es mi vida"

Ana Rosa se ha interesado por la convivencia que mantiene con la anciana. Antonio le ha comentado que pide la otra parte de la casa porque tiene que hablar con ellas sobre los pagos de la vivienda en común: "No quiero depender de ellas". Antonio ha confesado que quiere vivir su vida.

Por otro parte, ha arremetido contra los cuidadores que atienden a su exsuegra : "Ha habido casos que sí me ha molestado mucho. Música, fiestas... Los cuidadores se montaban aquí unas fiestas impresionantes, poniéndome música a las siete de la mañana". Antonio ha manifestado que sufre depresión .

Marisol ha comentado que Antonio y ella pusieron dos acuerdos : "Mi madre podría vivir ahí hasta el fin de su vida. Pusimos otro acuerdo más, que no se podría meter parejas a la vivienda". La exmujer ha señalado que su marido no ha cumplido uno de los acuerdos, ya que ha metido ahí a su nueva pareja.

Tras esto, ha recalcado que ella cuando ha tenido una nueva relación ha respetado el acuerdo y se ha ido fuera a vivir: "Él se ha casado y ha vivido con su mujer en la vivienda. El que ha incumplido es él. Lo que no me parece normal es que me esté reclamando un trozo de salón. Él ya tenía que haber marchado de la vivienda porque es lo que acordamos él y yo".