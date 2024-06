Saikouba habla en directo con 'TardeAR': el joven que no puede costearse el viaje de fin de curso y sus compañeros se lo pagan

El joven estuvo en un cetro de inmigración, luego le dio la posibilidad una ONG y actualmente es el mejor alumno de su clase, quiere realizar estudios de veterinaria. Y lo que no se esperaba es que sus compañeros y profesores le iban a dar la gran sorpresa de pagarle el viaje de fin de curso, ya que él no se lo podía costear.

Luis, el compañero que fue quién escuchó en el baño que Saikouba no iba a poder ir al viaje de fin de curso, nos contaba cómo comenzó a mover esta sorpresa: "Todo comienza una noche que yo estaba hablando con mis padres del viaje de fin de curso, mis padres me preguntaron si Saikouba iba a ir al viaje, pero él me había dicho en el baño que no tenia recursos yo le dije a mis padres poder ir al colegio y hacer una propuesta para poder pagarle el billete. Nos aceptaron todo a la primera, la agencia nos dio unos boletos para poder conseguir mejor el dinero para su billete”.