La víctima del 'monstruo de Igualada' carga contra su agresor: "Es un ser malvado, sin sentimientos, disfruta con el sufrimiento"

La joven de 16 años ha explicado que no entiende cómo piensa la Justicia que el violador de Igualada se puede reinsertar: "Yo no comprendo cómo después de estar años en la cárcel se reinserte de nuevo, nunca lo va a hacer. Me ha dejado unas consecuencias de las cuales nunca me voy a recuperar, así como mi ruptura craneal, la pérdida de intimidad o lesiones internas, vaginales y anales, que me crearon cicatrices en mi barriga y una enorme inseguridad".