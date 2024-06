Habla un amigo del anciano por cuya muerte investigan a un cura y su cuidadora: "No pude visitarle"

Estaba con él tres horas al día, tiempo en el que Encarnación, su anterior cuidadora, hacía sus gestiones personales. Sin embargo, todo cambió de repente: "Cuando llevo unos diez días, Encarna me dice 'me han sacado de mi trabajo', me dice que no sabe por qué viene una nueva señora recomendaba por el párroco y es cuando entra Remedios".

Y después de 15 días, él también se vio obligado a salir de esta casa: "Me manifestaron que ya dos cuidadores no se requerían".

No vio nada sospechoso, aunque comentaba que José Félix ya había sufrido un accidente por el que se había cortado una ceja y poco después "volvió a tener una crisis". Vio que lo estaban metiendo en una ambulancia, así que Luis intentó acercarse pero no pudo: "Ella no me lo permitió, me dijo que no era posible porque lo ponía nervioso",