El abuelo de Marta del Castillo, ante la absolución del Cuco y su madre por falso testimonio: "No me queda nada"

El Cuco y su madre han sido absueltos de falso testimonio

"Yo ya no creo en la justicia", confesaba José Antonio Casanueva

El abogado de 'El Cuco', tras ser absuelto por mentir en el juicio: "No afecta a la investigación y así lo recoge la sentencia"

Nuevo varapalo judicial para la familia de Marta del Castillo y es que 'El Cuco' y su madre han sido absueltos por falso testimonio, de lo que se les acusó tras el juicio por la muerte de Marta.

"A mí ya no me queda nada, me queda poco tiempo de vida posiblemente y todo mi empeño ha sido en buscar a Marta, encontrar su cuerpo y terminar con esto", confesaba José Antonio Casanueva, abuelo de la joven y se mostraba desesperanzado: "Como bien decíais, yo ya no creo en la justicia, no en la justicia en algunos que implantan, la justicia esos jueces corruptos y fiscales que los hay, pero también hay muy buenos fiscales y jueces. Nosotros hemos tenido mala suerte que hemos dado posiblemente con lo peor".

Y es que José Antonio explica que la policía "encontró a los culpables" y se les llevó a juicio pero no entiende que solo Miguel Carcaño está actualmente cumpliendo condena: "No comprendemos por qué la justicia no hace justicia, ha incriminado a uno solo, el resto en la calle y el cuerpo de Marta no lo tenemos".

La familia de Marta del Castillo continuará luchando

Eso sí, José Antonio no pierde la esperanza y está dispuesto a continuar: "Estoy en la lucha, continúa. Cada vez que nos llega alguna noticia de alguna persona que pasa por alguna zona, mi grupo y yo mismo vamos a investigar esa zona, pero eso es imposible ya".

Ana Rosa Quintana se preguntaba entonces por qué no cuentan ya los implicados dónde está Marta si la causa está prácticamente cerrada: "¿Os lo explicáis?", preguntaba la presentadora y el entrevistado negaba: "No me lo explico, la verdad".

Eso sí, tiene claro que la familia seguirá luchando para que aparezca: "Pero estas personas se han implicado tanto no sé, la verdad es que no lo comprendo que ya después de los juicios y todo no hayan dicho está en tal sitio y vamos a terminar".