Exclusiva| Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, pillados de nuevo: "Tras el viaje han estado días sin verse"

La hija de Terelu Campos se muestra en estas imágenes reflexiva y solitaria y la pareja disfruta de un baño con una distancia prudencial entre ambos : no se tocan, no se besan, solo hablan. Aunque también puede verse cómo Carlo ayuda a Alejandra a bajarse de la lancha. Y, ahora la pregunta es: ¿han afectado a su relación las críticas y opiniones que han surgido tras las últimas apariciones televisivas?

Miguel Ángel Nicolás reflexionaba tras ver las imágenes: "Si saben que todos los objetivos están sobre ellos, a lo mejor no quieren dar la foto, del abrazo y, por eso, a lo mejor están un poco distanciados. Porque si no, no se entiende que estando recién embarazada no te abraces, no te acerques..."