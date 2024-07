Una madre carga contra los agresores de su hijo tras marcarle dos letras en la pierna con una cuchilla: "Son cuatro tontos"

Un menor de 11 años que salía de su casa para tirar la basura acompañado por un amigo ha sido atacado por cuatro pandilleros quinceañeros durante el trayecto. Dos de los agresores le han llevado a una calle y uno de ellos ha sacado una cuchilla para rajarle la piel y escribirle dos letras . Según el testimonio del menor, uno de ellos le comentó que no dijese nada: "No te va a pasar nada grave si no dices nada".

La madre ha hablado sobre los agresores del niño y ha reconocido que no sabe si puede pertenecer a alguna banda: "A lo mejor han sido cuatro tontos que se creen más listos que nadie. No puedo asegurar si son chicos de una banda o no, no lo sé. No sé hasta qué punto se lo han hecho solo a él o hay más niños".