¿Cuáles son los peligros de usar retinol en verano? Una experta en belleza da todas las claves

Miriam da a conocer por qué no se debe utilizar el producto durante los meses de verano: ''Se puede poner día y noche, los que iniciamos tiene que ser por la noche, pero esa parte de que el retinol no se puede utilizar con el sol, no, lo que no se puede utilizar es que si estás irritada el sol prácticamente no lo aguantas, tienes que utilizar protección solar. Cuidado en esta época si no lo has utilizado nunca, no porque sea malo por el sol si no porque puedes tener complicaciones''.