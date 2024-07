Boris Izaguirre lanza un mensaje a favor de la bisexualidad: "No hemos sabido evolucionar, deberíamos ampliar"

El periodista ha explicado su opinión sobre el miedo que hay a la bisexualidad en su generación: "Es un problema que acarreamos"

Boris Izaguirre ha mencionado que los jóvenes no tienen ese problema tan radicalmente: "No les importa tanto"

Tras la última entrevista de Álvaro Muñoz Escassi en '¡De viernes!', los colaboradores de 'TardeAR' han comenzando a debatir sobre los testimonio que confesó el famoso jinete sobre su supuesta relación abierta que mantenía con María José Suárez y que esta última ha negado.

Javier Sardà ha explicado que el cree que Escassi es bisexual y Boris Izaguirre ha aprovechado este último comentario y la tertulia que estaban teniendo sobre el jinete para lanzar un mensaje a favor de la bisexualidad: "Aquí el tema está abierto en que existe un miedo atávico a la bisexualidad y las nuevas generaciones tienen todo esto muchísimo más resuelto".

El periodista ha confirmado que los jóvenes tienen menos problemas para decir que son bisexuales y se ha puesto él como ejemplo ante ese miedo de su generación de aceptarlo: "Yo por ejemplo he sido homosexual por no atreverme a ser bisexual y entiendo perfectamente que un heterosexual no quiera admitir su bisexualidad".

Los colaboradores del programa han seguido hablando de la supuesta pareja abierta de Escassi, unos han comentado que se trataba de infidelidad hacia María José Suárez y otros a que tenían una pareja abierta de verdad. Boris ha vuelto a hablar sobre la bisexualidad.

"Yo vuelvo a insistir con el tema. Una generación tiene un conflicto con la bisexualidad, cuando las nuevas personas, los jóvenes, no lo tienen. De hecho, el colectivo se denomina LGTBIQ+ y la 'b' es por bisexualidad. La gente joven no tiene ese problema de la bisexualidad que acarreamos nosotros y que no hemos sabido evolucionar en ese sentido. No les importa tanto", ha manifestado Boris Izaguirre.