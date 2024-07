Exclusiva| La rotunda decisión que ha tomado María José Suárez: "Va a demandar a Álvaro Muñoz Escassi"

La revista 'Semana' lleva mañana en su portada todos los detalles de la decisión que habría tomado María José Suárez respecto a Álvaro Muñoz Escassí, de la que nos ha adelantado alguna información Jorge Borrago, director de la revista: "No va a pasar por alto lo que Escassi dijo el pasado viernes, está más que molesta , indignada, además de dolida. No se esperaba que esta relación tan bonita que han tenido se terminase de una manera tan abrupta".

"Considera que debe defenderse y, por eso, ha puesto todo en manos de sus abogados. Va a interponer una demanda contra Álvaro Muñoz Escassi, ha puesto en manos de sus abogados tanto la entrevista como otras cosas que se está enterando. El hecho de que calificase su relación como abierta considera que atenta contra su honor, eso ella no lo va a tolerar porque no es así".