La exconcursante de 'Supervivientes' ha conmocionado a sus seguidores al compartir un comunicado muy duro en el que describe el complicado momento que atraviesa

La exparticipante de 'LIDLT' señala que lleva un tiempo fingiendo, pero que ha tocado fondo tras la última visita a la clínica de fertilidad

Marta Peñate se hace una prueba para descubrir si puede intentar de nuevo quedarse embarazada

Marta Peñate se ha cansado de fingir y de aparentar estar bien cuando realmente no lo está. La exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincera con sus seguidores y ha publicado un desgarrador comunicado en el que describe verdaderamente cómo se encuentra y el complicado momento en el que está tras su última visita a la clínica de fertilidad. La novia de Tony Spina ha admitido que no le gusta mentir y que no quiere ocultar su estado anímico más tiempo.

"Estoy paralizada. Me noto saturada en todos los aspectos. He petado de nuevo", comienza así este texto con el que Marta Peñate ha dejado muy sorprendidos a todos. Detrás de sus sonrisas y locuras, la influencer de 34 años ha estado escondiendo una realidad muy dura, que se ha agravado en los últimos días. En concreto, y tal como ella misma ha confesado, esto se ha producido a raíz de su última visita a la clínica de fertilidad. El hecho de decirle que está ya preparada para hacer otro intento de embarazo ha dejado a la exconcursante de 'Gran Hermano' completamente fuera de juego.

Marta Peñate ha dicho alto y claro que no quiere esconderse ni fingir un bienestar que no es real y que también había notado ya desde hacía días su novio Tony Spina. "Hace escasos veinte minutos me desahogué con él y lloré contándole esto. Él también llevaba días viéndome rara", ha escrito. Superando el hecho de la incomodidad de abordar este tema, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha sacado a la luz los fantasmas y miedos que esconde y que le han llevado a esta situación límite.

Al decirle los médicos que está preparada para otro intento de fecundación in vitro, la influencer ha tocado fondo. "A priori creí que lo llevaría bien, pero no. Estoy insegura. Insegura de absolutamente todo. No tenga ganas ni de subir nada a redes. Lo dejaría todo hasta recuperarme mentalmente", ha expresado de manera desgarradora en este sincero comunicado. Marta Peñate se quiere mostrar tal cómo es y se encuentra y no está en un buen momento. "No puedo mentiros", confiesa acerca del trauma que tiene por no haber logrado quedarse embarazada y del miedo que le provoca llevarse otra gran desilusión con esta nueva oportunidad.

Tras haber tratado por todos los medios de seguir las recomendaciones médicas, de haber comido sano y de haber hecho todo lo que le pedían en su primer intento, Marta Peñate tiene miedo de volver a obsesionarse ahora que le han dicho que todo puede empezar de nuevo. "Cuando creí que era fuerte, que lo llevaría todo bien, vuelven de nuevo los pensamientos y la lucha interna", ha admitido.