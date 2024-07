Exclusiva | El vídeo de Gabriela Guillén con su bebé disfrutando del mar

En el plató de 'TardeAR', Leticia Requejo transmitía que Gabriela está muy enfadada no por el hecho de que se hayan publicado las imágenes sino porque se haya insinuado que se trata de un posado pactado: "Lo deja clarísimo, no tenía ni idea, está enfadada".

Hace un mes, el cantante y Gabriela remitieron un comunicado conjunto. En el texto, Bertín Osborne reconocía que se había equivocado y anunciaba su intención de no seguir haciéndolo. Así, afirmaba que asumiría todas sus responsabilidades.

Desde entonces la incógnita está en si ejercerá también como padre pero, según Paloma Barrientos, no está entre sus planes: "No lo va a conocer, a día de hoy os digo que no".