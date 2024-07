El mejor amigo de Lamine Yamal cuenta cómo es en las distancias cortas: "Es humilde, no se ha agrandado"

El gol de Lamine Yamal lo cambió todo en el partido de España y Francia y desde entonces no se deja de hablar de este joven de 16 años quien parece tener un futuro prometedor en el fútbol. Su gente le considera una persona humilde y su mejor amigo, Souhaib, nos habla de él en ‘TardeAR’.

"Eso se ve siempre", dice Souhaib sobre el talento de su amigo: "Yo le he dicho que si él quiere va a ser el mejor del mundo, él lo tiene que saber".

Sin embargo, el éxito que ahora está cosechando no le ha cambiado. Souhaib nos explica que se trata de un chico "humilde" y "muy tranquilo": "Habla de lo que hablaba antes, es como siempre, no ha cambiado nada y esto es lo que le ha inculcado su familia. Es humilde, de barrio, no se ha agrandado".