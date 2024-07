Irene, la mujer más alta de España cuenta su historia: "A los 14 años intenté suicidarme por el 'bullying"

Irene Olivares, la mujer más alta de España nos cuenta en 'TardeAR' cómo es vivir midiendo 1.95

"He sabido lo que es cambiar el 'bullying' por el apoyo que tengo ahora y la fuerza que tengo ahora como mujer", aseguraba Irene

Irene Olivares, la mujer más alta de España ha llegado a nuestro plató para contarnos su historia. Esta mujer es todo un ejemplo de superación convirtiendo sus casi 2 metros de altura en diversión, aunque no siempre ha sido así, en el colegio sufrió bullying por su altura, pero ha superado todos sus obstáculos y desfila como modelo internacional, como también se ha convertido en creadora de contenido en las redes sociales.

Nuestra invitada en plató nos contaba cómo es vivir midiendo 1.95, qus incluso le hizo ser víctima de bullying: "El problema es que era muy alta y los niños cuando ven algo que es totalmente diferente atacan. Me tocó a mí, me decían: 'la momia". Como también aseguraba que para ella no ha sido un problema para ella en sus relaciones la altura: "Con que me trate bien y me quiera..."

"En mi pueblo ya no me sentía feliz, ya no podía vivir allí. A mis 14 años intenté suicidarme, una niña pequeña que no tiene amigos y en el colegio se come el bocadillo sin nadie, pues te duele y sufres", relataba ella y explicaba que se tuvo que cambiar de ciudad por este bullying que sufrió: "Una de las cosas que me hizo irme fue la falsedad cuando empecé a ser conocida".

Irene, que tiene un 44 de talla de pie, relataba que ella ha sufrido mucho porque "ella no encontraba zapatos" y esto le ha servido para hacer una marca de zapatos para este tipo de tallas.