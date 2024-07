Primicia | Mar Flores, pillada en bikini

En plena vorágine por la próxima paternidad de su hijo, Carlo Costanzia, la revista 'Diez Minutos' publica las que son sin duda unas de las imágenes más buscadas, las de Mar Flores en bikini en Ibiza. Este miércoles, la publicación lleva a su interior las fotos que Mar no nos había dejado ver hasta ahora este verano.

Hasta ahora la hemos visto también surcando el mar a bordo de un yate presumiendo de total look, compartiendo una charla y una jarra de sangría con un amigo en un conocido chiringuito de Ibiza... Pero ¿Cómo se habrá tomado la modelo que le hayan cazado en la playa en bikini?

La modelo se muestra esquiva con la prensa, pero sí hablaba tras conocerse la noticia del embarazo: "Si mis hijos están bien, yo estoy bien. Lo único importante es eso. Que se casen o no se casen, o con quien estén, da igual".

Tras esta entrevista, en la que Mar también dijo que veía a su hijo más sereno, Alejandra Rubio se pronunciaba: "Me parece bien la entrevista, ha estado correcta, ha hablado de su vida, de la relación con sus hijos y me parece muy bien".

Mar Flores no ha hablado de la paternidad de la pareja, pero sí que ha hecho algunas alusiones indirectas como estas palabras que publicó en redes sociales el día del anuncio: "¡Día intenso! Gracias por vuestras felicitaciones, desconecto".

Finalmente, 'TardeAR' nos mostraba las primeras imágenes de Mar. Los reporteros encontraban a la modelo a su llegada al aeropuerto de Barajas y se sobresaltaba dado que no esperaba a los medios: "¿Me vas a seguir todo el rato? No tengo nada que decir, me voy a dormir que mañana trabajo temprano", decía evidentemente molesta.