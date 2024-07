Exclusiva | Gabriela Guillén tiene un nuevo proyecto: "Llevo muy tiempo escribiendo"

"No quiero adelantar nada, l levo mucho tiempo escribiendo", decía Gabriela, que evitaba dar muchos detalles: "Ya lo leeréis".

Eso sí, dejaba caer que su libro no tendrá que ver con la polémica actual que vive con Bertín Osborne y la paternidad de su bebé. En cambio, Gabriela hablará de su vida "en general" y es que cree que es "bastante interesante" para un sector determinado: "Para muchas mujeres, autoayuda, mujeres que van fuera de España... "

Pero ¿Hablará de su relación con Bertín Osborne? En el plató de 'TardeAR', Leticia Requejo nos daba algunos detalles y es que le ha sorprendido que Gabriela dice estar "muy ilusionada" con este proyecto: "Me dice que su idea es terminar estas memorias antes de finalizar el año".

Eso sí, añadía que "para sorpresa de todos", le dice que su intención es "no hablar ni de su hijo ni de Bertín". Y es que su objetivo sería hablar de su ida en otros términos: "Me dice que tengamos en cuenta que su vida no gira en torno a Bertín Osborne".