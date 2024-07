Exclusiva | María José Suárez reacciona a las nuevas imágenes de Escassi con Hiba Abouk: “Yo he pasado página”

"Le he contado la portada de 'Semana' y la relación que aparentemente tienen y me dice lo siguiente. Yo estoy muy tranquila, yo ya he pasado página, estoy en otra historia. Puede hacer lo que quiera. Yo ya me expliqué, y es verdad, se explicó en su momento de por qué le había molestado el tema de Hiba Abouk y de Álvaro en la fiesta de 'El turronero', cómo le había prometido Álvaro al niño que le iba a llevar a la fiesta que había cacharritos y demás. Entonces lo que me dice es eso, que yo ya eso lo he explicado, poco menos que dejadme tranquila", explica Barrientos, sobre las declaraciones de María José Suárez.