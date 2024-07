Exclusiva | Los motivos por los que Isabel Pantoja no va a celebrar su próximo cumpleaños

No obstante, debido a la profunda triste que estaría pasando Isabel Patoja, la cantante habría decidido no celebrar su próximo cumpleaños. La tonadillera va a cumplir 68 años el próximo viernes 2 de agosto y ha decidido que no es tiempo para celebraciones tras los últimos acontecimientos que se le han presentado.

Leticia Requejo ha añadido más información sobre cómo estaría asumiendo Isabel Pantoja estos momentos tan tristes para ella. "Ya sabemos que la cantante no está atravesando su mejor momento y por eso le ha pedido a su hermano y a sus cinco personas de confianza que este año no quiere celebrar su cumpleaños, no está para fiestas, no quiere regalos y no quiere celebraciones", ha explicado la periodista.