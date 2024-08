Una mujer da a luz en el portal de su casa tras acudir en dos ocasiones a urgencias: "Es algo que ninguna mujer debe pasar"

"Me encuentro muy bien, pero quiero contar mi historia porque no quiero que se vuelva a repetir", nos decía Ivonne Valencia en directo en 'TardeAR', aún desde el hospital. La joven acudió en dos ocasiones a urgencias por sentir fuertes dolores de parto, pero le dijeron que el nacimiento aún se retrasaría y la mandaron de vuelta a casa, donde su bebé nació en el portal.

Como es madre primeriza, les hizo caso pero el lunes por la noche notaba las contracciones muy seguidas, cada dos minutos: "Sentí que se me rompía la fuente a las cuatro de la mañana, así que me vine al hospital como algo normal que toda madre hace", comentaba.

Pidió que le llevaran y, tras ser atendida por los dolores, la ginecóloga le dijo que aún no había dilatado: "Le dije que cómo era posible".

En ese momento alertó a su madre, que la examinó: "Sí que era la cabeza, la tocó". Ivonne intentó salir de casa para irse al hospital, pero no pudo: "En el portal se me vino la bebé, mi madre es auxiliar de enfermería en Colombia y me ayudó a tenerla en mi portal", explicaba.