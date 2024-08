La entrevista exclusiva de Camila Naranjo, viuda de Humberto Janeiro, en 'TardeAR'

Camila arremete contra los hijos de Humberto Janeiro: "No lo han querido"

En ‘TardeAR’ hablamos en exclusiva con Camila Naranjo, la viuda de Humberto Janeiro, cuando se cumplen cuatro años de su muerte. Camila asegura que el patriarca del clan murió con las ganas de que su hijo Jesulín fuera a verle.

Camila Naranjo, la viuda de Humberto Janeiro, concede una entrevista exclusiva a ‘TardeAR’ en la que carga contra todos los hijos del patriarca menos Víctor.

“Hoy hace cuatro años que falleció Humberto. No se me ha olvidado, lo he ido superando poco a poco”, relata Camila.

La viuda de Humberto carga directamente contra Jesulín: “Humberto se ha muerto con las ganas de que Jesús fuera a verle. Ocho años a diez minutos que está de la finca y no vas a verlo. No ha aparecido y lloraba muchas veces por él, que eso lo he vivido yo. Humberto no se ha sentido querido por su hijo”.