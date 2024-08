Camila Naranjo acusa a Jesulín y a sus hermanos: "Dicen que sean despedido del padre y es mentira"

Camila Naranjo niega que se haya quedado con dinero de Humberto Janeiro

Camila Naranjo, viuda de Humberto Janeiro, lanza un duro reproche a sus hijos y echa en cara a Jesulín que no le haya agradecido que haya estado al lado de su padre durante los últimos años de su vida. Además, acusa a su hermano mayor de mentir sobre ella y de acusarle de quedarse con la pensión de su padre.

"Humberto se ha muerto con las ganas que Jesús le lleve un jamón por Navidad", decía Camila y lanzaba una advertencia al torero: "Eso es la verdad cochina. Eso se paga ¡Uy que si se paga! Ya está pagando mucha cosas Jesulín y no voy a hablar porque no tiene nada que ver".

Eso sí, Camila no dudaba en decir que el diestro no ha tenido palabras amables hacia ella tras la muerte de su padre: "A mí, ni esto", decía haciendo un pequeño gesto con sus dedos: "Ni agradecimiento por cuidar a su padre, nada", añadía Camila visiblemente afectada: "Ya no quiero hablar nada más que hoy se me ha removido todo".

La viuda de Humberto recordaba sus últimos momentos y reprochaba a sus hijos su actitud: "Él se me murió diciéndome: 'échame aire, cógeme la mano'. Que dicen que sean despedido del padre, mentira".

Camila Naranjo carga duramente contra el hijo mayor, Humberto

Pero sin duda, una de las cosas que más le han dolido es la actitud de su hijo mayor, Humberto, tras la muerte de su padre. "Se ha llevado los muebles, vino y me los pidió. Eso es para reírse", decía Camila explicando que tenía su casa y no necesitaba nada.

Al parecer, el hermano mayor de Jesulín se llevó los enseres de la vivienda pero también el coche: "Estaba pidiéndome todos los días que me fuera del piso".

Camila Naranjo niega las acusaciones: no se quedó con la pensión de Humberto

Además, dejaba claro que los hermanos nunca quisieron que su padre se casara: "No sé por qué, para que no tuviera dinero. Él cobraba 1.100 o así, 500 euros eran para alquiler y gastos del piso y 500 me daba para comer".

Por eso, no entiende la polémica con el dinero: "El padre cobró en junio la paga extraordinaria y se murió en agosto de 2024. Él dijo que me había quedado con las dos pensiones y es mentira, Humberto no dejaba que su dinero se lo administrara nadie. A mí me daba para comer y para pagar pero él dice que me he quedado con la pensión extraordinaria y eso es mentira".

"Jesulín no ha sido bueno para su padre"

“Ocho años a diez minutos que está de la finca y no vas a verlo. No ha aparecido y lloraba muchas veces por él, que eso lo he vivido yo. Humberto no se ha sentido querido por su hijo”, relataba Camila.