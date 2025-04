"Él me llamó hace seis años, que fue el terremoto de Nepal diciéndome que el segundo epicentro había sido en su pueblo (del que le expulsaron) y le preguntó si podía hacer algo, que nunca me pide nada. Hago una colecta por las redes sociales, le pido a David Bisbal que me ayude, conseguimos cinco camiones llenos de material para reconstruir las 170 casas, la escuela y el monasterio", contaba y todo lo que sucedió después: "Cuando nos sientan a Bisbal a mí en una especie de trono, el pueblo estaba emocionado porque les habíamos ayudado. Yo mando parar y les digo: 'Estamos aquí porque un niño al que expulsasteis del pueblo, si yo no me lo hubiera encontrado, vosotros no tendríais la reconstrucción del pueblo y una nueva vida por delante. Y cuando le saqué, imaginaos a la gente...El padre lloraba como jamás he visto llorar a nadie, le besaba los pies a su hijo, al que había repudiado unos 18 años atrás".