Exclusiva | La declaración de amor de María del Monte a su mujer Inma Casal en una actuación en Almuñécar

"Está muy pendiente de mí. A mi Inmaculada de mi alma que está por ahí detrás. Están ahí empujándome y tirando de mí, y diciendo aquí no te caes", ha comenzado a decir la cantante en mitad de la actuación sobre su mujer. "Si alguno de los que estáis aquí creéis en el amor, que le den por el saco al mundo", ha aconsejado a su público después.

María del Monte no ha parado de hablar de su mujer en el concierto y ha dado muchos consejos: "Confiad en el amor. Las decisiones no son fáciles y suelen tener consecuencias. Lo peor de todo es arrepentirse de no haber hecho algo". Sin duda un concierto muy especial que sus seguidores han disfrutado mucho.