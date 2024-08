La colaboradora Marta López asegura que las discusiones entre Álvaro Morata y Alice Campello eran habituales: “Sé exactamente que ellos tenían discusiones . Os llevo diciendo varios días que el trato que tenía ella con él últimamente, y no le voy a echar la culpa a ella porque él también sabemos que ha pasado una mala situación. Pero quizás el comportamiento de ella con él, él ya no estaba dispuesto a aguantarla más ”.

Marta también especifica en ‘TardeAR’ cuándo se habría producido la discusión más sonada de la pareja: “La discusión os la dije yo ya el lunes aquí, pero hasta hoy no he sabido por qué. La discusión me la fechan justo después de la Eurocopa”.