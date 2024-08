Francisco Pérez, tío abuelo del asesino confeso de Mocejón: "Me da vergüenza salir a la calle"

Francisco Pérez ha expresado sus dudas ante la presunta deficiencia que se ha atribuido al joven de 20 años que atestó más de una decena de puñaladas al niño de 11. "Yo no le veo tan tonto. Estuvo con una nieta mía en el colegio y mi nieta dice que no era tan tonto", afirma el familiar del detenido. Añade que en la familia llegaron a hablar del crimen reflexionando sobre la suerte que habían tenido de no haberlo sufrido, algo que terminaría no siendo así.

"Venía a pasar 14 días de vacaciones con su padre. Ojalá no hubiera venido nunca porque mira la que ha liado. Ahora cada vez que salgo a la calle me da vergüenza, porque yo soy una persona que no he hecho daño a nadie en mi vida y ahora me mira la gente y me da vergüenza mirar a la gente", declara el tío abuelo del detenido a 'TardeAR'.