Hugo Paz recuerda el "infierno" que vivió siendo yerno de Maite Galdeano: "Tenía miedo de ir a su casa"

Según Hugo Paz, fueron varias las veces en las que se vio en una situación incómoda con la madre de Sofía. "Cuando me he estado duchando, cuando Sofia se ha ido con los perros y ella ha venido desnuda a preguntarme si estaba mejor o peor que la hija... no es una familia normal . Yo estaba muy enamorado de Sofía y tuve que tuve que aguantar", ha afirmado.

Además, Hugo Paz se ha posicionado totalmente del lado de Kiko Jiménez. "Me pongo en su situación y seguramente ha tenido que pasar muchas cosas y aguantar lo que no está en los escritos. A mí me hacia muchas cosas. Yo recibía un machaque brutal cada vez que iba. Me da pena todo lo que está pasando. Me da pena que Sofía tenga una madre con ese problema", sentenciaba.