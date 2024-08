Marcos García Montes, tras estar con Daniel Sancho en la cárcel: "Con su padre está encantado"

Marcos García Montes habla con 'TardeAR' en directo desde Tailandia

"Con su padre está encantado, disgustado con la querella que le han puesto a su padre por maltrato", ha dicho el abogado tras estar con Daniel Sancho

Las tesis de la defensa de Daniel Sancho que desmontarían la acusación de asesinato con premeditación de Edwin Arrieta

Marcos García Montes, abogado de Daniel Sancho, ya está en Tailandia e intentará por todos los medios que Daniel cumple su condena en la prisión de Koh Samui, lugar desde el que ha hablado en directo con nuestro programa horas antes de conocerse la sentencia de Sancho.

“Estoy bien, disgustado porque los medios se han hecho eco de algo que no es la forma en la que se tiene que proceder desde el punto de vista judicial”, comenzaba diciendo el abogado y explicaba esto: "Cuando termina el procedimiento, la ley establece que las partes hacen sus conclusiones. Estas conclusiones suponen que lo que yo mantengo: acusación por premeditación y asesinato; y la defensa: absolución u homicidio imprudente, lo he probado de esta manera en el juicio y esos son las conclusiones y no hay más debate...

..De repente sabemos que el Fiscal no ha hecho conclusiones. Y nosotros hemos hecho un escrito en lo que hablamos de todo lo que se ha practicado en el juicio y que esas pruebas nos llevan, en nuestra opinión, o a la absolución o a la condena por homicidio imprudente".

Además, Marcos García Montes afirmaba que sí ha estado en la cárcel con Daniel y cómo afronta estas útimas horas: "Por supuesto, he estado tres horas con Daniel. No puedo revelar lo que he hablado con él, lo que sí hemos estado hablando de temas profesionales, le he visto muy tranquilo y muy bien. Con su padre está encantado, disgustado con la querella que le han puesto a su padre por maltrato".