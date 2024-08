El abogado de Sancho, sobre las declaraciones de Silvia Bronchalo: "Rodolfo está indignado y a Sancho no le queremos desestabilizar"

"En su página web había la traducción al inglés y luego al tailandés. Él tendrá que decir quién se la ha mandado porque no puede decir que él como responsable de la página web no lo sabía", ha explicado Marcos García Montes. Tras esto, le ha mandado un mensaje muy contundente : "Usted limítese a lo que ha hecho en el juicio o a lo que no ha hecho".

En ese momento, Ana Rosa le ha preguntado por las declaraciones que hizo Silvia Bronchalo atacando a Rodolfo Sancho por las entrevistas con las que se ha podido lucrar. "Rodolfo está indignado con esto y no se lo hemos querido contar a Daniel porque no le queremos desestabilizar", ha señalado el abogado.

Tras esto, Marcos García Montes ha revelado que el actor va a ejercer medidas con las declaraciones que se han hecho sobre que se han comprado testigos o el veredicto de la sentencia: "Rodolfo va a ejercer acciones, pero contra la madre de su hijo no. Podría, pero por respeto a su hijo no va a ejercer. Todo el que haya dicho barbaridades, tendrá sus correspondientes acciones legales. Aquí no se puede pasar que hemos comprado jueces, que hemos comprado fiscales... Esto no puede salir gratis".