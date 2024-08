Una pareja se graba manteniendo relaciones sexuales en el altar de una iglesia en Jaén: "Los matrimonios de los dos sujetos se han roto"

Y es que el nexo de unión que tenía esta pareja era que ella se encargaba de la limpieza del interior de la iglesia y él era el pintor. Según José Luis Vidal, todo parece indicar que el perfil del hombre "no es el más pacífico que tenemos en la localidad. Eso ayuda a entender por qué muchos vecinos prefieren no hablar, por miedo a represalias".

Francisco, vecino de la localidad, aseguraba lo siguiente en 'TardeAR': "Es muy fuerte. En una iglesia...siguen muy bien y muy a gusto. Una pena...". Ante la pregunta de si es verdad que el pueblo no quiere a hablar por miedo a represalias de él, puesto que es un poco agresivo en ocasiones, subraya lo siguiente: "No lo conozco, pero no he dicho nada que no sepa todo el mundo".