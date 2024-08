Exclusiva | El adelanto de la entrevista de Maite Galdeano en '¡De viernes!': "Estoy pasando la peor parte de mi vida"

La hija de Sofía Suescun se sentará en '¡De viernes!' para contar sus problemas con Sofía y Kiko

En el adelanto, Maite Galdeano no ha parado de estar triste y diciendo que lo estaba pasando muy mal por esta crisis familiar

Maite Galdeano se sienta en '¡De viernes!' para hablar de Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Maite Galdeano hablará este próximo viernes 30 de agosto sobre los conflictos que ha tenido con su hija Sofía Suescun y con su yerno Kiko Jiménez. La hija de la ganadora de 'Supervivientes 2018' ha hablado sin tapujos de todo lo que ha sucedido y también ha roto a llorar hablando de todo.

'TardeAR' ha sacado en exclusiva un avance de la entrevista que se podrá ver en '¡De viernes!'. "Estoy muy mal. Estoy pasando la peor parte de mi vida", ha comenzado a decir Maite Galdeano en las imágenes. La hija de Sofía Suescun ha explicado que está desesperada: "No entiendo nada. Estoy con la vida desestructurada ahora mismo, hecha añicos".

El resto del tiempo ha continuado diciendo prácticamente lo mismo: "No sé cómo recomponerla, llevo 24 días llorando sin dormir, desesperada, desubicada andando por la calle". En el avance no se ha podido ver si hablaba sobre Kiko Jiménez, pero no ha parado de estar triste.

"¿Este castigo tan gordo por qué?", se ha preguntado Maite. "Tanto castigo no merezco. Estoy vacía total, no sé qué hacer con mi vida". Tras esto, la Galdeano ha indicado que todo lo que ha hecho en esta vida ha sido por y para su hija Sofía: "Lo que he hecho en mi vida ha sido dedicarla en cuerpo y alma a ella, con amor, con cariño".

"No puedo seguir así, no puedo estar sin la Sofía", ha reclamado al final del avance de '¡De viernes!'. "¡Pero Dios mío! ¿Por qué me está pasando todo esto?", se ha quejado mientras se ponía todavía más triste. Después de ver el adelanto de la entrevista, Ana Rosa y el resto de tertulianos lo han comentado en el plató.