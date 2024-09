Exclusiva | Álvaro Morata y Alice Campello, juntos en Madrid: ¿hay reconciliación a la vista?

“Es una imagen que estábamos esperando. Porque esto (la ruptura) ocurrió hace un mes y desde entonces no les habíamos vuelto a ver juntos. Él ha venido a España, aparecieron con los niños mayores llevándolos al colegio juntos, los dos en el mismo coche. Dejaron a los niños, estuvieron en el coche hablando, había buen rollo. No sé si van a volver o no van a volver, pero la situación entre ellos debe ser buena”, explica Vicente Sánchez en directo en ‘TardeAR’, sobre la actual relación entre Álvaro Morata y Alice Campello.