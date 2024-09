Investigación | El infierno de los jubilados en Hong Kong: jaulas en las que viven devorados por insectos y conviviendo con ratas

El equipo de 'TardeAR' ha llevado a cabo una intensa investigación en Hong Kong y ha descubierto infraviviendas muy similares a jaulas, llenas de insectos y suciedad. Al parecer los jubilados, con pocos ingresos económicos, se ven obligados a vivir en este tipo de lugares por no acabar en la calle.

El programa, antes de acceder a estas jaulas, mostraba otro tipo de viviendas algo más habitables, pero impensables en España. En estos apartamentos subdivididos, no existe la privacidad para ducharse , el armario es una barra de hierro que atraviesa el techo y estas personas viven en apenas 3 metros cuadrados.

Visitamos a la señora Ho, a sus 69 años tiene que vivir en un apartamento subdividido por el que paga unos 320 euros al mes . Le preguntamos por qué es lo peor de vivir en una apartamento de estas características, y nos responde: "Lo peor es que no hay aire acondicionado ni agua caliente". Aún así se muestra optimista ante las cámaras: "La vida no es perfecta y sé que en China estaría aún peor". Y es que más de 200.000 personas en Hong Kong viven en lugares como estos.

Antes de ver el vídeo de esta tipo de viviendas, Esther Sánchez , la periodista que ha viajado hasta Hong Kong, aseguraba, que no sabe como hay gente que puede vivir en un lugar así, literalmente en jaulas y no exageraba. Las duras condiciones en las que viven estas personas nos han dejado de piedra.

Hablamos con Fong, un hombre de 72 años, que lleva 40 viviendo en una jaula. Durante la entrevista no suelta el abanico, ya que el bochorno es insoportable, y nos contaba su dura historia: "Yo ahora estoy jubilado y recibo solo una ayuda del Gobierno. Me arrepiento de no haber ahorrado un poco más de dinero cuando era joven". Sin esperanzas de poder cambiar su situación, señalaba que solo quiere vivir en paz el tiempo que le quede.