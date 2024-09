Hablamos en exclusiva con Caroline, hija del monstruo de Mazan, sobre su madre: "Estoy muy orgullosa, tiene un coraje formidable"

En otras declaraciones de la propia Gisele, hablando sobre lo que le ha ocurrido, uno se puede llegar a imaginar el infierno que ha sufrido: "Estas escenas son de terror para mí, me consideran una muñeca de trapo. Estoy inerte, en mi cama, y me están violando. Estas escenas son una barbarie".

Por otro lado, agradece a la policía su rápida actuación y se mostraba desesperada por lo que descubrió: "La policía me salvó la vida. Mi mundo se está derrumbando, todo lo que he construido en 50 años. No pude imaginar la magnitud de lo que descubriría. Que nadie me hable de escenas de sexo, porque es una violación".