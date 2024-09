Kike Quintana lanza una divertida 'pulla' a su tía Ana Rosa por no regalarle nada en su boda: "No me ha dado un duro"

La periodista Leticia Requejo ha bromeado con el éxito que está teniendo el sobrino de Ana Rosa después de su boda: "El éxito te esta haciendo venirte arriba, yo lo he notado. Desde aquí te pido que el éxito y el ser una estrella no te cambie". Kike Quintana ha hecho oídos sordos a los conejos de Requejo y ha seguido recibiendo divertidas pullas del resto de colaboradores.

Algo que ha querido destacar la presentadora de 'TardeAR' es que Kike Quintana no ha querido vender la exclusiva de la boda . Sin embargo, los divertidos dardazos no han cesado en ningún momento. Luis Pliego ha vuelto a contraatacar: "¿Te vas a quitar la papada como Carmen Borrego?"

Kike Quintana ha dado un paso más y ha señalado que su tía Ana Rosa no le ha hecho ningún regalo en la boda: "No me ha dado un duro". Ana Rosa le ha respondido un poco indignada: "Hay que tener morro como el que tú tienes. Cara dura, con la pasta que me has costado toda la vida".