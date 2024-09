Gunilla von Bismark habla tras la muerte de su exmarido, Luis Ortiz: "Estoy mal"

Gunilla despide ahora a su eterno compañero y atendía la llamada de Leticia Requejo, a la que le decía: "Estoy mal". La periodista le preguntaba si ha sido algo repentino pero ella negaba dado que ha sufrido una enfermedad, pero no esperaban este desenlace: "Sí y no. Nunca se sabe con estas cosas".

En el plató de 'TardeAR', Leticia Requejo comentaba que a pesar de la enfermedad que sufría Luis no esperaban este final y añadía: "Gunilla me ha dicho que mejor hablásemos mañana porque no estaba en un buen momento y estaba en una convención".