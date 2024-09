El calvario de una madre a la que le han manipulado una foto: "Me ha puesto desnuda y se ha masturbado"

Blanca ha comentado que sus redes las utiliza para hacer un contenido sobre la maternidad y dirigido hacia las mujeres: "El contenido de mis redes sociales es normal y natural. Me gusta mucho conectar con mujeres en mi situación". Tras esto, la víctima de la manipulación ha confesado que la foto que han retocado es muy especial para ella.

"Recibo en mi teléfono móvil dos vídeos. Sin abrirlos veo que es un contenido sexual y bloqueo el contacto sobre la marcha", ha asegurado Blanca. La protagonista de la historia ha revelado lo que descubrió en el vídeo: "Cuando abro el vídeo me encuentro esta foto, la han distorsionado, me han puesto a mí desnuda, me han puesto un pecho y veo que el chico está cogiendo esa foto en un ordenador y se está masturbando mientras ve mi foto".