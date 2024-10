El acalorado momento de Bárbara Rey con la prensa: "¡Quitaos de en medio! ¡No tenéis vergüenza!"

Los periodistas se han trasladado a la casa de Sofía Cristo para preguntarle a Bárbara Rey sobre los audios e imágenes de Okdiario

Bárbara Rey ha llegado al domicilio de su hija y ha increpado a la prensa: "¡Sois unos acosadores!"

Bárbara Rey carga contra la prensa: "Si el dinero que lleváis ganado conmigo me lo hubieran dado a mí, no tendría ni que trabajar"

'TardeAR' ha conectado en directo con una periodista de 'Vamos a ver', Mar Sainz, para ver el acalorado momento que ha protagonizado Bárbara Rey con los medios de comunicación, que se han trasladado a las puertas de la casa de Sofía Cristo para conocer cómo ha sido su reacción ante los audios y las imágenes publicadas por el periódico digital de Eduardo Inda.

Si durante esta mañana se le ha podido ver cabizbaja y con las gafas de sol evitando las preguntas de los periodistas, Bárbara Rey ha estallado durante el programa cuando ha visto que los periodistas seguían en el mismo punto cuando ha llegado de nuevo a la casa de su hija.

La reportera ha dado paso a las impactantes imágenes. Bárbara ha llegado al domicilio de Sofía Cristo y se ha enfrentado a los periodistas cuando le han intentado preguntar sobre los últimos audios de la vedette y Juan Carlos I que ha publicado Okdiario. "¡He dicho que os quitéis de en medio!", les ha chillado a los reporteros.

"No me podéis acosar de esta manera. Esto es delincuencia lo que me estáis haciendo", les ha advertido después. La vedette ha seguido caminando hasta la puerta de su casa y ha seguido esquivando a la prensa: "¡Quitaos de en medio!" Antes de cerrar la puerta dando un fuerte golpe, Bárbara Rey les ha increpado de nuevo: "¡No tenéis vergüenza! ¡Sois unos acosadores!"

El motivo por el que Bárbara ha discutido con la prensa

Los colaboradores de 'TardeAR' han conocido el motivo por el que Bárbara Rey ha increpado a la prensa de esta manera. La periodista Leticia Requejo ha señalado que la vedette se ha reunido con sus abogadas: "Bárbara se ha reunido con sus dos abogadas pasada las cuatro y media de la tarde e iba con unas ideas de interponer ciertas demandas o tomar ciertas acciones".

Requejo ha aclarado que Bárbara se ha mostrado enfadada por no poder realizar las medidas que tenía en mente: "De esa reunión ha salido ya tensa y lo hemos visto. Se ha puesto así con los compañeros porque la idea que tiene Bárbara no es tan fácil de llevar a cabo. A lo mejor lo que quiere hacer con todos los frentes que tiene abiertos no es tan fácil de ponerlos sobre la mesa".

Por otro lado, Silvia Taulés ha señalado que ha podido hablar con la artista y ha contado que está destrozada por la situación que está viviendo: "No es esta Bárbara, es una señora totalmente destrozada". La periodista ha trasladado las palabras que le ha dicho: "Me dice que no puede más, casi no tiene voz. No puede ni hablar, está como medio atontada. Yo creo que se habrá tomado algo para relajarse. Me dice que está echa polvo".

La reacción de la Casa Real a los audios del emérito con Bárbara Rey

Tras el revuelo mediático que se ha creado con la publicación de las imágenes y los audios del monarca con Bárbara Rey, una experta de la Casa Real ha conectado con 'TardeAR' para saber cómo ha podido reaccionar la Familia Real española.

"En la Zarzuela se ven con distancia del tema. El rey Juan Carlos abdicó", ha comentado Mariángel Alcázar. La experta en la Casa Real española ha comentado que es probable que la monarquía esté preocupada por uno de sus miembros tras revelarse estos audios e imágenes: "El disgusto fundamental, por lo que les conozco, sería por la reina Sofía".