Rosa María , una vecina de 81 años de Cartagena, Murcia , caminaba por la calle de camino al lugar donde había quedado a comer con sus hijos por su cumpleaños. De pronto, notó que alguien le tiraba de la cadena de oro que llevaba puesta. Los ladrones no solo le robaron, sino que le propiciaron dos puñetazos que provocaron que la mujer cayera al suelo.

La mujer de 81 años explica en directo cómo fue el brutal episodio que vivió a manos de los ladrones en las calles de Cartagena: “Me fui por una calle algo solitaria y, en un momento dado, noto que me tiran de la medalla y me dieron dos puñetazos. Una cosa espantosa. Caí al suelo, empecé a gritar, a pedir auxilio. A malas penas pude verlos. Acudieron dos chicas a ayudarme y me llevaron para urgencias”.