Raffaela Carrá, la "amiga" más famosa del rey Juan Carlos I: "Iban a comer a un restaurante muy conocido de Madrid"

En ese momento, el teléfono rojo sonaba y Ana Rosa no tardaba en cogerlo: "¡Buenas tardes, soy Raffaella Carrá, no cuelgue por favor!". Así conocían todos el nombre de la "amiga" del rey emérito. Pilar Eyre, escritora y periodista, entraba en directo para dar todo lujo de detalles al respecto. Una Pilar que señalaba que se enteró de la noticia por "una compañera de profesión": "Estaban un día de Nochebuena viendo el discurso del rey y llevaba una corbata amarilla. Raffaela le dijo a mi amiga: 'Mira, esa corbata que lleva el rey Juan Carlos se la he regalado yo'".