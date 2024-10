Pilar González, sobre su hermana Rosario y la herencia de la 'duquesa roja': "Le puedo pagar en tierras, pero no las acepta"

Tras el vídeo que presenta Manu Marlaska para poner en contexto a los espectadores sobre el caso de la herencia de la 'duquesa roja', Beatriz Archidona comienza preguntando a una de las herederas el encuentro con su hermana Rosario. Pilar ha descrito el cruce como " muy distante " y añade: "Se acercó a saludarme y la saludé, pero después han pasado una serie de cosas, como la exhumación de mi padre . Yo me ofrecí judicialmente para cancelar la exhumación y hacerme la prueba y Rosario, en un principio lo aceptó y luego se negó".

Pilar también aprovecha para puntualizar un aspecto sobre su madre y Rosario: "No tienen nada que ver. Es decir, como mi madre fue una persona que tuvo más fama, pues se la utiliza como si tuviera que ver con Rosario. No, no es hija ni heredera de mi madre", explica una de las herederas de la 'duquesa roja. Ella es hija de mi padre'.