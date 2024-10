Alejandra Rubio y Carmen Borrego, de los nervios a pocas horas del cara a cara con José María: "De verdad, no puedo más"

Las Campos se han mostrado reacias con la prensa a pocas horas del reencuentro más esperado

Carmen Borrego no ha querido dar ninguna explicación sobre la entrevista que va a tener con su hijo en '¡De viernes!'

José María Almoguera revela que se ha puesto en contacto con su madre: "Hemos hablado para ver cómo hacemos lo del niño"

A pocas horas del reencuentro más esperado entre Carmen Borrego y José María Almoguera en '¡De viernes!', la tensión dentro de la familia Campos subiendo de decibelios. Este mismo jueves, Alejandra Rubio ha contestado a la prensa inusualmente nerviosa a los medios y su tía Carmen Borrego también se encuentra desbordada.

Alejandra Rubio ha acudido a un acto solidario que protagonizaba sobre la lucha contra el cáncer y en el que ha estado bastante tensa respondiendo a los periodistas. Uno de ellos le ha preguntado si Terelu Campos había confirmado el sexo del bebé, pero Alejandra respondía tajantemente a la pregunta: "No ha confirmado nadie nada y además yo estoy aquí para hablar de algo mucho más importante que es la lucha contra el cáncer".

Por otro lado, la hija de Terelu Campos ha señalado que su vida familiar la lleva en privado y que no iba a hablar sobre Carlo Costanzia. Otro de los periodistas le preguntaba si iba a donar el dinero que había ganado acudiendo a este acto. "¿Cómo sabéis que he cobrado? No te voy a contestar si he cobrado o no he cobrado", les decía después con una sonrisa de ironía.

Alejandra comentaba después que los medios de comunicación no habían sido respetuosos con ella: "A mí se me ha faltado el respeto en muchas ocasiones". Tras esto, una periodista le ha comentado que igual el embarazo la tenía un poco más sensible. Alejandra al escuchar este comentario ha estallado: "Que seas mujer y me hagas esa pregunta... Así va e feminismo".

La actitud de Carmen Borrego contra un reportero