Sebas, una víctima del huracán Milton en Tampa, sobre los destrozos: "Mi familia no tiene donde vivir"

Sebas ha explicado que toda su familia estaba a salvo : "Hay unos desastres increíbles. Gracias a Dios a nosotros no nos pasó nada". Por otro lado, ha enseñado cómo estaba el patio de su casa tras el huracán: "Este es el patio de mi casa, hay árboles caídos por aquí. Está inundado parece un nuevo río detrás de mi casa".

"Estábamos en una casa de unos tíos que no estaban en zona de riesgo, así que no lo pasamos tan mal. Toda la casa se llenó de ramas". Por último, ha confesado que están desesperados, ya que una parte de su familia había perdido la casa tras la inundación: "La casa de mi primo está inundada y ahora no tienen donde vivir".