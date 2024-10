Bibiana Fernández desmiente su supuesta reunión con el emérito en los premios Goya: "Si eso hubiera sucedido, me acordaría"

La colaboradora, cantante y actriz afirma no haber tenido ningún encuentro con el emérito

Bibiana, sobre si le fue a visitar el emérito en helicóptero: "No, porque además me dan mucho miedo"

Parece ser que uno de las nuevos nombres de la lista de amigas especiales que tuvo el emérito es la actriz, modelo y cantante, Bibiana Fernández. La colaboradora, al declinar la supuesta propuesta que le lanzó el rey emérito, hizo que se convirtiera en uno de sus mayores deseos. Hoy ha venido al plató de 'TardeAR' para hablar de la supuesta reunión que rechazó con el rey Juan Carlos I en el palco de los premios Goya.

"¡La rubia que faltaba!", cuenta de forma irónica Frank Blanco. Bibiana, comienza desmintiendo ese supuesto encuentro entre el emérito y ella. Además, también reconoce no saber si el rey le pidió ver en los premios Goya: "Eso ya no lo sé. Nunca me han comentado o me han trasladado esa información. De lo contrario, no habría tenido ningún inconveniente en saludar al rey porque, ¿por qué lo iba a saludar?, cuenta la actriz en 'TardeAR'.

Sin embargo, Bibiana afirma que no le habría importado ver al rey porque el emérito "era atractivo". "Eso es extrapolable a muchas personas que hay en el mundo. ¿Te hubiera importado estar con Pirri? Pues no me hubiera importado", admite la colaboradora.

Sobre si le intentó visitar el rey en helicóptero, Bibiana también lo desmiente: "No, porque además me dan mucho miedo los helicópteros. He tenido dos experiencias en helicópteros y las dos no han sido agradables".

Bibiana también cuenta para 'TardeAR' que sí se encontró con el emérito en unos premios, pero no llegó a nada más: "Sí. De saludarnos en un premio nacional que le dieron a Almodóvar en Santiago de Compostela".