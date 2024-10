Una de las cosas que más quiso aclarar Carmen Borrego es que ella no había hablado mal de su hijo. Reconoció que en algún momento podía haberse expresado "como cualquier madre", pero negó por activa y por pasiva que le hubiese criticado. Para José María Almoguera, la aclaración llegaba un poco tarde: "A mí me ha dolido que se haya dicho que yo he sido un mal hijo y hasta esta noche ella no lo haya negado, porque eso no es verdad y es duro, yo nunca he hecho nada como para que se elucubre sobre los supuestos problemas que yo le he dado a mi madre", declaró.