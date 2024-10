El tío del pequeño que fue desfigurado por un ataque de un pitbull: "Mi hermano no quiere ni ver al perro"

'TardeAR' ha hablado con el tío del menor que ha sido agredido tras un ataque de un perro de raza pitbull

Ana Rosa se ha mostrado enfadada tras los testimonios: "No pasan más cosas porque Dios no quiere"

Un perro destroza la cara de un niño de dos años en una casa okupa de Alcalá de Henares, Madrid

Un niño ha resultado herido en la localidad madrileña de Alcalá de Henares después de sufrir un ataque de un perro de raza pitbull. El menor de dos años se ha tenido que someter a una operación de reconstrucción de heridas, debido a que el animal le ha desfigurado el rostro.

El ataque ha ocurrido en una casa okupada en la que se encontraba el padre del pequeño junto con su hijo y el perro. El animal habría mordido la cara del niño por el cráneo y las mejillas. El pequeño ha resultado herido con muchos desgarros. 'TardeAR' ha podido hablar con el tío paterno del menor.

"El niño está estable, bien, come bien... está bastante bien, muy guapo, es muy bueno, todo bien", ha explicado el familiar. Por otro lado, el tío ha dejado claro que el padre del menor actuó al instante: "No tardó nada, ni medio segundo, un momento. Gracias a él se salvó al niño. Cogió al perro, le quitó un momento, no tardó nada... se llevaron al niño, llamamos a emergencias y ya".

El familiar del pequeño ha señalado que el perro no había dado signos de ser violento: "Nunca, era muy bueno. En la vida, ha estado con el niño desde que ha nacido y nada. Ha sido un imprevisto, el perro ha convivido con la pareja y nunca ha sido así. Ha sido culpa del perro, de un 'flus' que le dio. El perro está en la perrera creo. Se lo di a la Policía y no sé más de él".

El tío del niño ha comentado que su hermano no quiere ver al perro después de lo que ha sucedido: "Es normal". Cuando Ana Rosa ha escuchado las declaraciones del familiar del pequeño se ha echado las manos a la cabeza: "Me pongo mala, me pongo enferma", ha comentado la presentadora de 'TardeAR'.