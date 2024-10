Máxima tensión entre dos herederos del patrimonio del torero Juan Galán: "¡Tú no eres su hijo!"

Carlos es el primero en hablar sobre la convivencia que tuvo el torero con su madre. El hijo de Isabel asegura que ha estado con Juan Galán toda su vida e, incluso, considera a Juan Pedro como su hermano porque se han criado y han crecido juntos . Además, cuenta que todo el patrimonio del diestro está a nombre de su madre porque Juan Galán "no tenía ni un bolígrafo" a su nombre.

En cuanto llega el turno de Juan Pedro para escuchar su versión de los hechos, Carlos intenta cortarle y ambos se enzarzan en una pelea que rápidamente disipa Ana Rosa . "Carlos, ten la suficiente educación de callarte como yo lo he hecho", cuenta en directo Juan Pedro.

Juan Pedro afirma, en primer lugar, que Carlos no es hijo de Juan Galán por las pruebas de paternidad a las que se sometió toda la familia. Además, cuenta que Isabel, la madre de Carlos, está a la espera de un juicio penal por falsedad documental.

El hijo de sangre de Juan Galán también habla sobre las acusaciones que había hecho previamente Carlos sobre si obligaron a su madre a firmar ante notario los papeles en Portugal: " Yo fui a una sociedad a firmar que tenía allí mi padre. Yo, como heredero, heredo unas participaciones. Ella se quedó su parte . Yo no he hecho ninguna sociedad".

En cuanto Ana Rosa explica por qué realmente no son hermanos, los dos herederos del patrimonio del diestro se enzarzan en una nueva pelea. "¡Ya nos veremos el 17 de febrero!", grita Carlos a Juan Pedro. El hijo del torero vuelve a recriminar la sentencia que asegura que Carlos no es hijo de Juan Galán. "¿Tu madre te está diciendo la verdad en todos los temas? ¡Unas pruebas de ADN dicen que tú no eres hijo de Juan Galán!", explica entre gritos Juan Pedro.