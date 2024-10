Bibiana Fernández, muy crítica con los regalos en la boda de Ángel Cristo Jr: "Me parece que es una simbología poco apropiada..."

"Me parece que, por encima de los 'tiras y aflojas' que puede haber en una familia, hacer un homenaje a su padre, que fue un hombre que la maltrató, y regalar un látigo... Me parece que es una simbología poco apropiada para una boda" , cuenta Bibiana sobre cómo celebró el enlace Ángel Cristo Jr ante la ausencia de su madre, Bárbara Rey .

Sin embargo, Bibiana "no entiende" que la celebración de la boda haya estado enfocada "contra su madre". Álvaro Muñoz Escassi, colaborador del programa, también ha querido dar su opinión sobre el polémico homenaje: "A mi me parece muy feo. Tú puedes celebrar tu boda y no invitar a alguien, pero que la ensañen... mejor que no haya estado".