La desesperación de una vecina de Estepona que vive con el miedo a que su casa se derrumbe: "Esto es un infierno, me voy a hundir"

Su último pensamiento del día es si al día siguiente amanecerá en su cama o si su suelo se habrá venido abajo. "Puede ser que me haya hundido", ha comenzado. " Esto es un infierno , es un impotencia no saber qué hacer, los de la Junta han venido varias veces y no han hecho absolutamente nada. No es justo que yo esté viviendo de esta forma", ha continuado asegurando que es ella la que se está moviendo para ponerle solución.

Es más, ha añadido que tampoco cuenta con la ayuda de sus vecinos: "Ellos pasan por completo, parece que no viven ahí, viven en una nube. Yo soy la que me estoy moviendo para todo y por eso me siento tan impotente y tan mal. No veo solución por ningún sitio. Si yo me hundo, no importa, esto lo tienen aquí abandonado".